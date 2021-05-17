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Avcılar'da  metrobüs duraklarında yoğunluk

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 gün süren 'Tam kapanma' uygulamasının ardından haftanın ilk iş gününün sabahında Avcılar'da yoğun trafik görüldü. Metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:31
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Avcılar'da  metrobüs duraklarında yoğunluk

Beylikdüzü'nden Avcılar ve Küçükçekmece'ye uzanan D-100 karayolunda saat 07.00'den itibaren başlayan araç yoğunluğu giderek arttı. D-100 karayolunun yanı sıra yan yolda da yoğunluk arttı. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne de trafik yoğunluğu görüldü.

METROBÜSLERE AKIN

Sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek isteyenler metrobüs duraklarına akın etti. Özellikle Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağında kuyruk ve yoğunluk saat 08.30'a kadar artarak devam ederken, Avcılar ve Beylikdüzü'nden arttırılan seferlerle kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAçılmaKapanmaTedbirTrafik
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