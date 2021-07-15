Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı

Kurban Bayramı'na kısa süre kala, kurbanlık hayvan satışı hızlandı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan büyük besi çiftliğindeki kurbanlık büyük ve küçük baş hayvanların önemli bölümü hafta sonunda satıldı. İlçedeki adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı fabrikasında çalışan 200 işçisi için çiftlikteki 'Akbaş' isimli yakaşık1 ton 200 kiloluk en büyük tosunu canlı kilosu 31 TL'den olmak üzere 37 bin 200 TL'den satın aldı. 'Akbaş' kurban bayramı sabahı kesildikten sonra işçiler için eşit paylaştırılacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ANLAMLI BAĞIŞ

Avcılar'daki en büyük besi çiftliğinin sahipleri, ilçedeki dar gelirli öksüz ve yetimler başta olmak üzere 305 aileye dağıtılmak üzere 3 tosun ve 150 küçük baş hayvanı Avcılar Kaymakamlığı'na bağışladı. Arif Baş, "Bağışladığımız bu hayvanları bayramdan bir gün önce keserek, parçalayıp, paketleyeceğiz" dedi. Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, bağış yapan "Hayırseverler Başoğlu çiftliği sahiplerinin bu jesti sayesinde dar gelirli ailelerimiz bayrama et yiyerek girecek. Diğer bağışçılarımızın bağışladığı hayvanların bir bölümü bayramda kesilecek. Biz sadece etlerin dağıtımını yapacağız" diye konuştu.