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Avcılar’daki yer kaymasına 736 fore kazıklı önlem

Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nde yıllardan bu yana görülen yer kayması sorununun çözümü için fore kazıklı önlem projesi uygulamaya konuldu. Bölgede yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki 30'ar metre boyunda 736 beton kazık yer alacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:37
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Avcılar’daki yer kaymasına 736 fore kazıklı önlem

İSTANBUL - Ambarlı Mahallesi’nde 1999 depremi ardından bölgedeki toprak kayması görülürken, buradaki kanalizasyon sistemi de sık deformasyona uğradı. Hazırlanan  raporlar üzerine bölge Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında alınan kararla  'Afet Risk Alanı' ilan edildi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan ruhsatlı 57 bina bölgede oturanların önlem alınabileceğine dair tepkilerine rağmen aralıklarla yıktırıldı.


AFAD PROJE HAZIRLADI

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ambarlı Mahallesi’nde ‘Afete maruz bölge’ olarak ilan edilen alandaki denize doğru yer kayması sorununu çözmek amacıyla bilim insanlarının da önerisi ile proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, tarafından açılan yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki ihalede kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık 1 kilometrelik hatta 130 santimetre çapında ve 30’ar metre boyunda  746 çelik kazık çakılması için 1.5 ay önce çalışmalara başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yer KaymasıAvcılarAmbarlı Mahallesi
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