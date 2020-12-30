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Aylin Sözer'e veda; Çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla anıldı

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız tarafından dün feci şekilde öldürülmüştü. Akademisyen Sözer, bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde öğrencileri ve akademisyenler tarafından gözyaşları içinde anıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 15:18
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Aylin Sözer'e veda; Çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla anıldı

Maltepe'de dün Aylin Sözer evine gelen Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürüldü. Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.


"GÜLE GÜLE KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMENİMİZ"

Anma programında konuşan Öğretim Üyesi Özgül Yaman, "Bugün dünyanın en güzel gülen kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Aylin Sözer kadına karşı şiddetin ilk kurbanı değil ama artık son kurbanı olsun istiyoruz. Güle güle kırmızı saçlı öğretmenimiz, güle güle canım arkadaşım. İstanbul Aydın Üniversitesi seni, yaşam enerjini ve gülüşünü hiçbir zaman unutmayacak" dedi.


"BİR PROJE İLE ADINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise "Bir proje ile adını sürdüreceğiz, yaşatacağız. Meslektaşlarımla bunu yapmak bizim borcumuz. Sadece kınamak yetmiyor. Önlemek zorundayız. Son kurban diyoruz ama son kurban olmaması için bütün toplumca hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için açık davet sunuyorum. İlgili bütün toplum kuruluşlarına, bütün kurumlara bu toplumdaki şiddeti azaltacak, erken çocukluk döneminde bunu önleyecek bir projede bizimle birlikte yer alsınlar. Bu sorunu hep beraber çözmek için gayret edelim. Acımız ancak böyle dindirebiliriz" diye konuştu.

Üniversite Rektörü Prof. Yadigar İzmirli de gözyaşları içinde "Şiddetin her türlüsünü ama illa ki kadına ve çocuğa şiddeti tüm benliğimizle kınıyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm öğrencilerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.            


"SADECE HOCAM DEĞİLDİ O BENİM ABLAMDI"

Aylin Sözer'in bir öğrencisi de "O kadar büyük bir şoktayım ki anlatamam. Bu okulda öğretim görevlisi olarak görev yapıyorsam onun sayesinde. O benim sadece hocam değildi o benim ablamdı" ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise haberi aldığından duyduklarını inanamadığını belirtti. Prof. Çıkrıkçı, "Acımız çok büyük. Aylin hocayı hiç bu şekilde görmek istemezdik. O bir gerçek eğitimci, işini aşkla sevgiyle yapan geleceğe bilgisini çoğaltarak veren bir hocaydı. Yerinin doldurulması çok zor. Yapacağımız çalışmalarla erkek şiddetinin nedenlerini araştırıp bunlardan çıkacak sonuçlarla politikacılara yol göstermeyi istiyoruz" dedi.


ODASINA ÇİÇEK VE NOT BIRAKILDI

Aylin Sözer'in okulda bulunan odası ise çiçek ve notlarla dolduruldu. Masasına çiçeklerle dolduran sevenleri "kahkahası kendinden önce gelen kadın hep çok güzel güldün" "Güler yüzlü melek hocamız sizi çok özleyeceğiz, neşeniz kahkahanız daima yaşayacak" gibi notlar bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aylin SözerMaltepeCinayetCenaze
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