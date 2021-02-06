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Azerbaycan Milli Meclisi’nden Cihat Yaycı’ya teşekkür belgesi

Azerbaycan Milli Meclisi tarafından Bahçeşehir Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya, Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür belgesi sunuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2021 Cumartesi 10:09
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Azerbaycan Milli Meclisi’nden Cihat Yaycı’ya teşekkür belgesi

BAU DEGS’in Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında uluslararası anlamda verdiği stratejik desteğe istinaden, Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya Azerbaycan Milli Meclisi tarafından teşekkür belgesi sunuldu. Azeri siyasetçi ve hukukçu Ganire Paşayeva tarafından bizzat imzalanan teşekkür belgesi, BAU DEGS tarafından yayınlandı. Meclise bağlı Medeniyet Komitesi’nden gönderilen teşekkür belgesinde, Azerbaycan’nın Ermenistan işgali karşısında verdiği destekler nedeniyle BAU DESG’e teşekkür edildi.

“TÜM YAYINLARI DÜNYAYA DUYURDUK”

BAU DESG’in bu Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında verdiği destek hakkında konuşan Doç. Dr. Cihat Yaycı, şunları söyledi:

"Bu teşekkür belgesi, BAU DEGS’e Azerbaycan-Ermenistan savaşı esnasında işgal altındaki topraklarını Azerbaycan’ı kurtarma mücadelesi esnasında hem Türk kamuoyu hem de dünya kamuoyunda yaptığımız çalışmalar vesilesiyle verildi. Özellikle 20 dilde Azerbaycan’ı destekleme etiketleri ve görselleri hazırlayan BAU DEGS bu yayınları tüm dünyaya duyurmuştur. Buna ek olarak da Ermenistan’nın insanlık dışı savaş suçu işlediğine dair uluslararası bütün kurumlar nezdinde girişimler yaptık. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, Uluslararası Adalet Divanı’na, Birleşmiş Milletler’e ve diğer ilgili tüm kurumlara hem Ermenistan’nın hem de Fransa’nın tutumundan dolayı bir takım suç duyurularında da bulunduk.”

“KARABAĞ MESELESİ TEKRAR ANLATILDI”

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Fransa’nın tutumunu değerlendiren Doç. Dr. Yaycı, “BAU DEGS, dünya kamuoyunda özellikle Fransa’dan bir takım Fransız vatandaşlarının Ermenistan yanında Azerbaycan’a karşı savaşa gelmesinin önüne geçilmesi için de çok çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Özellikle çok dilli yayın politikası vasıtasıyla, Karabağ meselesinin anlatımı Karabağ’da Azerbaycan’ın insani tutumu, buna karşılık Ermenistan’ın gayri insani tutumu- sivillere saldırıları, Karabağ meselesinin özü ve özellikle Karabağ’ın nasıl işgal edildiği bütün veçheleriyle günlük süreçte olayların detaylarına da değinilerek dünya kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Milli MeclisiDoç. Dr. Cihat YaycıBAU DEGSBahçeşehir DenizcilikAzerbaycanTürkiye
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