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Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Eylül 2020 Pazartesi 08:34
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Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izleri olduğunu tespit etti. Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı evde incelemelerde bulundu.

Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKadınCinayet
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