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Bağcılar'da market çalışanını öldüren şüpheli polise teslim oldu

BAĞCILAR'da market çalışanı İkram Özer'i kurşun yağmuruna tutarak öldüren şüpheli polise teslim oldu. Şüphelinin eski eşi ve market çalışanı İkram Özer'in aralarında gönül ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2020 Salı 15:35
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Bağcılar'da market çalışanını öldüren şüpheli polise teslim oldu

Olay, dün 15.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli markette çalışan İkram Özer'i (31) dışarıya çağırarak, yanında getirdiği silahıyla ateş açtı. Market çalışanı İkram Özer ve yoldan geçen Resul K. kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan İkram Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmalar sırasında kimliği belirlenen şüphelinin Tuzla'da polise teslim olduğu belirtildi. Şüphelinin üst aramasında 1 adet falçata, 1 adet silah ve mermi ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüpheli Özcan D.nin eski eşi olan Emine K. ile İkram Özer arasında gönül ilişkisi olduğu ve bu sebepten cinayeti işlediği öğrenildi.

Şubede işlemleri tamamlanan ve 5 adet suçtan poliste kaydı bulunan Özcan D. adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarMarketCinayet
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