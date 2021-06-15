Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1454
ALTIN
507.895
DOLAR
8.4514
STERLİN
11.9430
EURO
10.2503
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık...

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Haziran 2021 Salı 09:41
0 Okunma
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi 1831 Sokak'ta bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşarak, hareket geçti. Savcılıktan alınan izinle eve düzenlenen operasyonda Muhammed T. isimli işinin üzerinde 9.15 gram eroin bulundu. Evde yapılan aramada toplam 1 kilogram 449 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu konulmak için hazırlanmış boş 200 küçük poşet ele geçirildi. Muhammet T. ile birlikte Ali M. ve Omar A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te atık kağıt depolanan metruk binada yangın
Fatih'te atık kağıt depolanan metruk binada yangın
Narkotik polisleri kapıdaki sahte mühür oyununu bozdu 
Narkotik polisleri kapıdaki sahte mühür oyununu bozdu 
Sancaktepe'de hurda deposunda yangın
Sancaktepe'de hurda deposunda yangın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans