Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Son Dakika
Çorum’da otopark yerleri kiraya...
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Son Dakika
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak

Bağcılar’da sokak hayvanları unutulmadı

Bağcılar Belediyesi, iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 63 parktaki mamakatiklere, boş arazilere mama ve yem bırakılırken suluklar da dolduruldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 17:18
0 Okunma
Bağcılar’da sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul’da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte Kovid-19 salgını sebebiyle hafta sonu yaşanan sokağa çıkma yasağı, sokak hayvanlarını besin bulma sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Bugüne kadar can dostları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, 63 parkta kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mahmutbey ve Göztepe Mahallesi’nde köpeklerin bulunduğu boş arazilere mama ile yem bırakıldı. Ayrıca bu noktalarda bulunan suluklar da dolduruldu. İki gün içinde 150 kilodan fazla yiyecek dağıtıldı.

“TÜM CANLILARIN YAŞAMINI ÖNEMSİYORUZ”

İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Can dostlarımızın yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu karlı ve soğuk günlerde daha çok özen gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız gün boyunca ilçeyi sokak sokak dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor ve onlarla ilgileniyor” dedi.

“300 KİŞİDEN OLUŞAN 12 EKİP OLUŞTURULDU”

Öte yandan Bağcılar Belediyesi’nce, kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için bir dizi önlemler de alındı. Bu amaçla iki vardiya halinde 24 saat esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 300 personelden oluşan 12 ekip oluşturuldu. Bu görevliler, kar küremeden temizliğe kadar birçok faaliyette bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarBağcılar BelediyesiSokakHayvanYemYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla’da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor
Tuzla’da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor
Başkan Yüksel, karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmadı
Başkan Yüksel, karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmadı
Beşiktaş’ta kar nöbeti başladı
Beşiktaş’ta kar nöbeti başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans