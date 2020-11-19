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Bahçelievler'de iş yerinde yangın sonrası patlama

BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş yerinin birinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 08:54
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Bahçelievler'de iş yerinde yangın sonrası patlama

Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken iş yerinde patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan iş yeri vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

PATLAMA YAŞANDI

Yangın Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, yangın sırasında patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. İş yerinde çıkan yangın anları vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği görülüyor. 

ALLAH'TAN İÇERİ DE KİMSE YOKTU MUTLUYUZ

İş yeri sahibi olduğu öğrenilen Cahit Kayıkçı, "Bize ait bir iş yeri, tekstil baskı yeri olarak kullanılıyor. Neden çıktığı konusunda hiç bir bilgim yok şu anda. İçeri de herhangi bir çalışan yoktu. Allah'tan kimse yoktu da mutluyuz zaten. Normalde iş yerinde 20 kişi çalışıyor" dedi. 

Yangınla ilgili soruşturma sürerken çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerYenibosnaAtölyeYangınPatlamaItfaiye
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