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Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü 

Başakşehir'de boş barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:27
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Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü 

Şahintepe Mahallesi'nde bulunan boş barakaya sabah saatlerinde, 30 yaşlarındaki bir kişi uyumak için girdi. İddiaya göre adamın ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar eski eşyaları tutuşturunca yangın çıktı. Dışarı çıkamayan adamın yardımına yangını gören mahalle sakinleri koştu. Bu sırada durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Alevler nedeniyle vatandaşlar içeri giremezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Gecekondudan içeri giren itfaiye ekipleri odaların birinde adamın cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri de gecekondu çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 30 yaşlarındaki adamın henüz kimliği tespit edilemezken, cansız bedeni ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirBarakaYangın
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