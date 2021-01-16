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Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

Başakşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde boş kalan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
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Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

Sürücü kazada yara almazken çukura düşen otomobil uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda giden 34 VT 0828 plakalı otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil, Başakşehir Belediyesi'nin refüj çalışmaları için açtığı çukura düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ortaya ilginç görüntü çıktı. Olay yerine çağrılan çekici ile uzun süren çalışmalar sonucu otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı. 

DHA

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