Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1392
ALTIN
455.359
DOLAR
8.2654
STERLİN
11.3769
EURO
9.6841
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de, Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarının vatandaş kamerasına yansıdığı olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2021 Perşembe 09:53
0 Okunma
Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkii Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu. Silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

KAVGA GÜRCİSTAN VE ÇEÇENİSTAN UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olaya ilişkin polis geniş çaplı çalışma başlatırken, öldürülen ve yaralanan kişiler ile kaçan 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"ÇATIŞMA SESİ DUYDUM"

Olaya silah seslerini duyup gelen Yiğit Uçar, “Burada spor salonundaydım. Daha sonra birkaç çatışma sesi duydum. Buraya geldim. Konuşurlarken duydum, bir motosikletli gelip arkalarından vurmuş. Alacak verecek meselesi olabilir" dedi.

"KAÇIŞMA OLDU VE SİLAH SESLERİ GELDİ"

Olayı gören Ufuk Aydın ise, "Bir anda bir kargaşa oldu. Kaçışma oldu ve silah sesleri geldi. Sonra işte durum, vaziyet ortada" ifadelerini kullandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta duran iki kişiden birinin elindeki tabancayı öne doğrulttuğu, diğerinin vurulmuş halde yerde yatan kişiyi sürüklediği ve yabancı dilde konuşarak bağırdıkları, arkadan gelen bir kişinin daha onlara eklendiği görülüyor. Koşan 3 kişiden birinin ara sokağa doğru tabancayla ateş etmesiyle silah sesi duyuluyor. Olayın ardından yaşanan hareketlilik, yerde yatanlar ve yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı kameraya yansıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSilahKavgaCinayetGürcistanÇeçenistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Sebzelerin tarladan sofraya gelişi QR Kod ile izlenecek
Sebzelerin tarladan sofraya gelişi QR Kod ile izlenecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans