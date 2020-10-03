Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Başakşehir’in ‘İlk Gençlik Merkezi’ yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, Güvercitepe Mahallesi’nde ilçe gençliğinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam merkezi inşa ettiğini duyurdu. Sanat atölyelerinden yabancı dil sınıflarına, konferans salonundan semt kütüphanesine kadar birçok sosyal ve kültürel aktiviteyi tek çatı altında toplayacak olan Güvercintepe Gençlik Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:43
0 Okunma
Başakşehir’in ‘İlk Gençlik Merkezi’ yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Güvercintepe Mahallesi’nde 4 bin 400 metrekare alan üzerine Güvercintepe Gençlik Merkezi inşa ediliyor. Gençlerin yeni yaşam alanı olacağı belirtilen gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

“SANATIN MERKEZİ OLACAK”

Başakşehirli gençlerin kültürel ve sosyal alanda toplanma merkezi haline dönüşecek olan Güvercintepe Gençlik Merkezi’ndeki hafriyat çalışmalarında sona gelindi.Belediye, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik için yapımına devam edildiğine vurgu yaptığı merkezin özelliklerine de dikkat çekti. İçerisinde 18 adet sanat atölyesi ve dersliğin bulunacağı merkezde gençlerin resim, müzik ve ebru gibi sanat faaliyetlerinin tamamına ücretsiz bir şekilde ulaşabileceği belirtildi.

HEM GENÇLİK MERKEZİ HEM MİLLET KÜTÜPHANESİ

Modern mimari tasarımıyla gençler için sıcak bir yuva haline dönüşeceği belirtilen Güvercintepe Gençlik Merkezi’nde 250 kişilik konferans salonu, sergi ve toplanma alanı, semt kütüphanesi, etüt alanı yer alacak. Yabancı dilini geliştirmek isteyen gençler için ise yabancı dil sınıfları bulunacak. Merkezde etkinliklerin yapılacağı alanlara hizmet edecek ikram alanı da yer alacak. Güvercintepe Gençlik Merkezi’nde yer alacak olan kütüphane, mahalle sakinlerine millet kütüphanesi olarak da hizmet verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirGençlik Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu sokaklarında merdivenler tabloya dönüştü
Beyoğlu sokaklarında merdivenler tabloya dönüştü
Sokak hayvanları için bağış kampanyası iş birliği
Sokak hayvanları için bağış kampanyası iş birliği
İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
İstanbul'da taze ve organik ürün için tarlalara akın
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans