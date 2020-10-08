Belediyenin ilk tematik caddesi açıldı

Çalışma alanı uzunluğunun 260 metre olduğu cadde de yaya kaldırımları ve yollar genişletilerek araçlar için cep park alanları oluşturuldu.1.100 m2 kaldırım çalışması yapılan cadde yeni baştan 267 ton asfaltla kaplanarak elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla daha güvenli ve esnek bir görünüm kazandırıldı.

Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi’nde düzenlenen açılış programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, İlçe Sağlık Müdürü Tuncay Özkan, Kağıthane Emniyet Müdürü Murat Çaykara, AK Parti Kağıthane ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse katıldı.

KAĞITHANE'NİN İLK TEMATİK CADDESİ AÇILDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, "Diğer çalışmalarla beraber yaklaşık 300 metreye yakın bir çalışma gerçekleştirdik. Aynı zamanda Aile sağlığı merkezini 250 alanı hızlı bir şekilde tamamlayıp ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bu tür çalışmalarla beraber bölge halkımız daha da farklılaşıyor. Komşularımız daha güvenli alanlarda yaşamaya başladı. Bölge her geçen gün gelişmiş oluyor" dedi.

Başkan Öztekin, "Sağlığımıza dikkat edelim bu işin şakası yok. Pandemi sürecinde hem kendi sağlığımıza hem de sevdiklerimizi koruyalım. Birçok çalışmamız devam ediyor. Park ve yeşil alanları vatan caddesindeki çalışmamızı kasım ayında bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, "Ev hanımlarının ev ürünleri satabilecekleri mekan oluşturduk. Çocuk kütüphanesi açılışımızı yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlara tüm Kâğıthane halkı için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Açılış töreni sonra programa katılan heyet tamamlanan Bahçeler Caddesi ve Aile Sağlık Merkezini gezdi.