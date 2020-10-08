Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1149
ALTIN
484.483
DOLAR
7.9235
STERLİN
10.2577
EURO
9.3057
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem
Hem scout'ları hem de futbolcuları...
Pandemide su ve arıtma cihazları şikayetleri arttı
Pandemide su ve arıtma cihazları...
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı

Belediyenin ilk tematik caddesi açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimler öncesi sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi ilk olarak Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi’nde hayata geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2020 Perşembe 16:44
0 Okunma
Belediyenin ilk tematik caddesi açıldı

Çalışma alanı uzunluğunun 260 metre olduğu cadde de yaya kaldırımları ve yollar genişletilerek araçlar için cep park alanları oluşturuldu.1.100 m2 kaldırım çalışması yapılan cadde yeni baştan 267 ton asfaltla kaplanarak elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla daha güvenli ve esnek bir görünüm kazandırıldı.

Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi’nde düzenlenen açılış programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, İlçe Sağlık Müdürü Tuncay Özkan, Kağıthane Emniyet Müdürü Murat Çaykara, AK Parti Kağıthane ilçe Başkanı Serkan Cantürk ve AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse katıldı.

KAĞITHANE'NİN İLK TEMATİK CADDESİ AÇILDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, "Diğer çalışmalarla beraber yaklaşık 300 metreye yakın bir çalışma gerçekleştirdik. Aynı zamanda Aile sağlığı merkezini 250 alanı hızlı bir şekilde tamamlayıp ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bu tür çalışmalarla beraber bölge halkımız daha da farklılaşıyor. Komşularımız daha güvenli alanlarda yaşamaya başladı. Bölge her geçen gün gelişmiş oluyor" dedi.

Başkan Öztekin, "Sağlığımıza dikkat edelim bu işin şakası yok. Pandemi sürecinde hem kendi sağlığımıza hem de sevdiklerimizi koruyalım. Birçok çalışmamız devam ediyor. Park ve yeşil alanları vatan caddesindeki çalışmamızı kasım ayında bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, "Ev hanımlarının ev ürünleri satabilecekleri mekan oluşturduk. Çocuk kütüphanesi açılışımızı yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlara tüm Kâğıthane halkı için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.  Açılış töreni sonra programa katılan heyet  tamamlanan Bahçeler Caddesi ve Aile Sağlık Merkezini gezdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane BelediyesiMevlüt ÖztekinTematik Cadde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Ali Yerlikaya: Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır
Vali Ali Yerlikaya: Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır
“Geçmişten Günümüze Silivri” kitabı söyleşi ile tanıtıldı
“Geçmişten Günümüze Silivri” kitabı söyleşi ile tanıtıldı
Bağcılar Belediyesi kapalı pazarları otoparka çevirdi  
Bağcılar Belediyesi kapalı pazarları otoparka çevirdi  
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans