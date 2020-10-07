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Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

BEŞİKTAŞ'ta bir dönerci dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
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Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

İş yerinin kapanıyor olması ve içeride müşteri bulunmaması büyük bir faciayı engellerken İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 23:00 sıralarında Sinan Paşa Mahallesi, Şehit Asım Caddesi üzerinde bulunan iki katlı dönerci dükkanının çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. 

YANGINDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan Şehit Asım Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının kapanış saati olması ve içeride müşterilerin bulunmaması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı.  

ALEV ALEV YANDI

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde iş yerinin bir anda alev topuna döndüğü görülüyor.  

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında cadde üzerinde bulunan bazı vatandaşlar yaşananları anlattı. Yanan dönerci dükkanının arka sokağında olduğunu belirten görgü tanığı, “Biz burada esnafız, bir anda alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsun onlarda gecikmeden hemen geldi. Yangına müdahale ettiler. Yangını kontrol altına aldılar. Yangın dönercide başladı. Bizim hemen arka sokağımızda. Biz alevleri çatı katında gördük ama tam olarak yangın nerede çıktı bilmiyoruz. Kapatıyorlardı o yüzden müşteri yoktu" dedi. Dükkanda bir anda alevlerin yükseldiğini gören başka bir görgü tanığı ise o anlarda yaşananları şöyle anlattı: “Bir anda alevler yükseldi. Alevler yükselince yan tarafında barda oturan insanlar vardı. Hemen bir telaşa kapıldılar. Alevler bir anda yükselince insanlar kaçışmaya başladılar. İtfaiye yi aradık aynı anda. İtfaiye biraz geç geldi. Yangın büyüdü böylelikle. Yangını kontrol altına aldılar. Yaralı konusunda bilgimiz yok ama kaçanlardan belki yaralı vardır. Ama şu anlık bir sıkıntı yok Allah'a şükür" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDönerciYangınDükkan
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