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Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 09:38
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Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlar durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKoronavirüsPandemiPolisDenetimKontrol
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