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Beşiktaş’ta elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

Beşiktaş Belediyesi, e-atıkların çevre ve insan sağlığına etkilerini en aza indirgemek için bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlardan olan ELDAY ve AGİD iş birliğinde GCL Geri Kazanım ve Rafineri ile protokol imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın imzaladığı protokol çerçevesinde ilçe sakinlerinin kullanmadığı eski beyaz eşyalarda e-atık çerçevesinde belediye ekiplerince alınarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2020 Perşembe 16:35
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Beşiktaş’ta elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

BEYAZ EŞYALAR DAHİL TÜM ELEKTRONİK ÜRÜNLER BELEDİYE EKİPLERİNCE TOPLANACAK

Çevreye duyarlı projeler ürettiğine dikkat çeken Beşiktaş Belediyesi gelecek nesillere daha iyi bir ekoloji bırakabilmek için anlamlı bir protokole imza attığını duyurdu.10 yılı aşkın bir süredir elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri vb. e-atıkları toplayan Beşiktaş Belediyesi bunun yanına beyaz eşyaları da ekledi. Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda atık elektronik eşyaların toplanmasında yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek bir protokol imzaladı.  GCL Geri Kazanım ve Rafineri A.Ş ile imzalanan protokol çerçevesinde ilçe sakinleri tarafından kaynağında ayrıştırılarak amacı dahilinde değerlendirilmek istenen büyük beyaz eşyalar da Beşiktaş Belediyesi tarafından toplanarak geri kazanım süreçlerine dahil edilecek. Çalışma, büyük beyaz eşyalar dahil tüm atık elektrikli ve elektronik eşyaların ilçe sınırları dahilindeki tüm lokasyonlardan (vatandaş taleplerine ve periyodik toplama operasyonumuza istinaden) belediye ekiplerince toplanarak geri kazanımı süreçlerine dahil edilecek.

E-ATIKLAR İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜVENLİ ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK 

E-atıkların çevre ve insan sağlığı açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırılması ve toplum bilincinin artırılması noktasında yerel yönetimlerin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Atık elektronik eşyaların toplanmasında yetkilendirilmiş kuruluşlar ELDAY ve AGİD işbirliğinde GCL Geri Kazanım ve Rafineri ile imzalanan protokol kapsamında, atıklar kaynağında ayrıştırılarak amacı dahilinde değerlendirilmek üzere toplanacak. Beşiktaş geri dönüşüm alanında, yaşanılabilir bir çevre kurma mücadelesinde öncü ve örnek olmayı sürdürmeye kararlıdır. Ortaya koyduğumuz duyarlılık yaşamın ve de doğanının sürdürülebilir dengesine katkı amaçlıdır. Bu konuda yeni projeleri yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Beşiktaş’ta çevreye sahip çıkıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşElektronik AtıkAtıkGeri Dönüşüm
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