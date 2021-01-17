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Beşiktaş’ta kar nöbeti başladı

Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, İstanbul’da beklenen kar yağışının başlaması sonrası ilçede teyakkuza geçti. Ekipler Beşiktaş’ın tüm noktalarına dağılarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalara başladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 17:15
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Beşiktaş’ta kar nöbeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı dün akşam başladı. İstanbul’un yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı sonrası bugün de tüm İstanbul beyaz örtüye uyandı. Bu kapsamda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için belediye ekipleri ilçelerde çalışma başlattı. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri de ilçenin cadde ve sokaklarında tüm önlemleri alarak tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler kar yağışı öncesi gelen uyarıların ardından çalışmalarını tamamlarken, Beşiktaşlı vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına 24 saat teyakkuzda bekledi. Kar yağışının başlaması sonrası ise 24 adet kepçe,  1 adet greyder, 12 adet kar küreme ve tuzlama aracı,  14 adet kamyonet elle tuzlama aracı, 2 adet sepetli araç, 2 adet çekici kurtarıcı araç ve 300 kişilik karla mücadele ekibi, ilçenin dört bir yanına dağılarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmaları anında başlattı. 

Ekiplere dün akşam Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Rıza Akpolat, ‘’ Beşiktaş'ta kar yağışını Fen İşleri Müdürlüğümüzün Kriz Merkezinde yakından takip ediyoruz. Sahadaki ekiplerimiz olumsuz durumlara anında müdahale ediyorlar. Bu zorlu gecede ve kar yağışı süresince görevde olacak tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta #Birlikte Varız’’ dedi. 

“300 PERSONELİMİZLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”

Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Süleyman Özer, “Fen İşleri Müdürlüğümüz Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan 23 mahallede tuzlama araçlarımız ve iş makinelerimizle AKOM’un yaptığı uyarı üzerine çalışmalara başladık. Toplamda 3 bin ton tuz ile  tüm araç ve iş makinalarımızla vardiya sistemiyle 300 personelimizle birlikte çalışmalarımız vardiyalı olarak başladı. İlçemizde şu an için sorun yaşamıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çalışmalarımızı daha rahat gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bu soğuk havada sokakta kalan can dostlarını unutmadı. Ekipler ilçe genelinde belirlenen noktalara aralıksız mama takviyesi yaparken, su kaplarını da dolduruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKarBelediyeEkipBeşiktaş Belediyesi
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