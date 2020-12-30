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Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

BEYOĞLU'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 08:28
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Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken  polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluPitonYılan
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