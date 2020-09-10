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Beyoğlu'nda geçen yıl yangında 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

BEYOĞLU'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2020 Perşembe 10:25
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Beyoğlu'nda geçen yıl yangında 4 kişinin öldüğü bina yine yandı

Yangın saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.  ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

DAHA ÖNCE YANAN BİNADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen sene Mart ayında aynı binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluEvYangın
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