Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
401.581
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7923
EURO
8.4350
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
20 adet taşınmaz kiraya verilecek
20 adet taşınmaz kiraya...
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Reklam ihalesi yapılacak

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
0 Okunma
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Olay saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Fatih istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi yolun karşısına geçmek için demirlerden atlayarak yola çıktı. Bu sırada Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kullandığı 34 THJ 28 plakalı taksi yola fırlayan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anını gören bir kişi olayı şöyle anlattı: "Karşıdan, demirden çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın üzerinde buraya kadar sürüklendi. Arabada yolcu yoktu. Belki de şoförde dalgındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp buraya düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çevirdik. Durumu kötüydü ambulansa haber verdik"

Kazaya karışan taksi sürücüsü G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTrafik KazasıYaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
Güngören'de hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Güngören'de hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans