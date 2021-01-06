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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: 14 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken,  "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınırken, gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: 14 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükselirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiöğrenciPolisGözaltıOperasyon
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