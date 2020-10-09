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 Buluştukları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak gasp etmişler 

İSTANBUL'da  sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin evlerine giderek,  içeceklerine kattıkları ilaçla uyutarak gasp ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu iki kadın İzmir'de gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:33
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 Buluştukları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak gasp etmişler 

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de meydana gelen gasp ihbarlarının ardından soruşturma başlattı. İki kadın şüphelinin sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin evlerine gittikleri ve bu kişilerin içeceklerine uyku ilacı kattıkları tespit edildi. Evlerden değerli buldukları eşyaları gasp ettikleri öğrenilen şüphelilerin araç plakasını ve kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptığı takip sonucu iki kadın şüpheliyi  1 Ekim Perşembe günü İzmir Alsancak'ta gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kırgızistan uyruklu Mariana K. (27) ve Belarus uyruklu Anastasiya M. (26) şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaspSosyal Medya
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