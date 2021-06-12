Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8331
EURO
10.1213
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim...
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...

Cadde savaş alanına döndü

SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 10:11
0 Okunma
Cadde savaş alanına döndü

Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 34 TP 7014 plakalı otomobil caddede hızla seyir halindeyken, karşı yönden gelen 34 KB 7588 plakalı M.T. idaresindeki otomobil ara sokağa döndüğü sırada çarptı.

E.T. çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı park halindeki bir motosiklete çarptı, sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T., hafif şekilde yaralandı. 

Kazayı gören vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Güvenlik kamerası görüntülerinde 34 TP 7014 plakalı otomobilin hızla gelerek ara sokağa dönen 34 KB 7588 plakalı araca çarptığı görülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziOtomobilKazaTrafik KazasıAğaçMotosiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
İmamoğlu 'Halk Bakkal' projesini tanıttı
İmamoğlu 'Halk Bakkal' projesini tanıttı
4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon
4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans