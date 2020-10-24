Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerini gösterdi. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti. Güzel havanın tadını kimileri spor yaparak kimileri ise güneşlenerek değerlendirdi. Caddebostan sahile gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görülürken maske kuralına bazı vatandaşların dikkat etmediği görüldü. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.