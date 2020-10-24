Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı
Son Dakika
Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi...

Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

KADIKÖY, Caddebostan Sahili'nde hafta sonunda yoğunluk gözlendi. Artan vaka sayılarına rağmen sahile akın edenlerden bazılarının maske takmadığı görüldü. Caddebostan’daki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:31
0 Okunma
Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerini gösterdi. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti. Güzel havanın tadını kimileri spor yaparak kimileri ise güneşlenerek değerlendirdi. Caddebostan sahile gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görülürken maske kuralına bazı vatandaşların dikkat etmediği görüldü. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CaddebostanSahilKalabalıkKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta yine taksici kavgası
Esenyurt'ta yine taksici kavgası
Büyükçekmece'deki uçak kazasında ölen pilot son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'deki uçak kazasında ölen pilot son yolculuğuna uğurlandı
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans