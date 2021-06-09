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Caddebostan Sahili'nde salya temizliği devam ediyor

Marmara Denizi'ni etkileyen ve dün Caddebostan Sahili'nde düzenlenen törenle başlatılan temizlik çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Çalışmalar havadan da görüntülendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:55
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Caddebostan Sahili'nde salya temizliği devam ediyor

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, dün Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Caddebostan Sahili'ndeki çalışmalar bugün de devam etti. Ekipler, deniz yüzeyinde biriken salyayı temizlemeye devam etti. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Çalışmaları izleyen sörf hocası Serhan Balcı, "Caddebostan Sahili bu dönemde en çok konuşulan yer oldu. Dün itibarıyla çalışmalar başladı. Çalışmalar oldukça hızlı gidiyor. Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçlarıyla. Bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmı temizlenmiş olacağını düşünüyorum. İleri arıtma, biyolojik arıtmanın kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Caddebostan SahiliSalya Temizliği
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