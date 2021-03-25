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 Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

ÇEKMEKÖY'de 2 katlı gıda üretim tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Mart 2021 Perşembe 09:03
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 Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın Çekmeköy, Koçullu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Caddesi üzerinde bulunan gıda üretim tesisinin tadilat nedeniyle kapalı olan ikinci katında, elektrik kontağından çıktı. Yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tadilat nedeniyle kapalı olan ikinci katta çıkan yangının diğer kısımlara sıçramaması için dört bir koldan söndürme çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken büyük miktarda maddi hasar oluştu.

Firmanın sahibi Ogün Baysan, yangınla ilgili olarak; “İtfaiyeci arkadaşlar elektrik kontağından kaynaklandığını söylediler. Biz de zaten yangın başladıktan sonra geldik. Zaten gıda üretimi yapıyoruz. Petrol ya da yanıcı bir madde yoktu. İçeriye girince tam nedenini o zaman anlayacağız. Alt katta çalışanlar vardı, üst katta yoktu. Üst kat boştu, bekçi kameradan yangını görünce müdahale ediyor. Allah'a şükür en büyük tesellimiz o, herhangi bir yaralımız yok. Herhangi bir can kaybı yok. Yangın tamamen söndürüldü, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Artık gün ışıyınca da içerideki net tespiti yapacağız" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyFabrikaTesisYangınItfaiye
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