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Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler ilk yılında olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Yapılan denetimlerde 65 tekneye el konulurken, 498 balıkçıya 1 milyon 50 bin lira para ceza kesildi. Kaçak balık avcılığının yanı sıra çeşitli nedenlerle el konularak Yenikapı'daki Yediemin Limanına çekilen tekneler havadan fotoğraflandı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, düzenlenen yeni kanunla özellikle kaçak avcılığın önüne geçildiğini belirterek, Marmara Denizi'nde balık popülasyonunun arttığını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:41
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Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı

İSTANBUL - Bu yılın başında Su Ürünleri Kanunu'nda 1971 yılından bu yana en kapsamlı değişiklik yapıldı. Yeni kanunla denizlerde avcılık ve yetiştiricilikteki kuralları yeniden düzenlendi. Buna göre Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz'de ışıkla avcılık yasaklandı. Öte yandan en ağır ceza ise kanunlara aykırı şekilde avcılık yapan kişilerin teknelerine kalıcı olarak el konulması ve tekrar edilmesi durumunda hapis cezası verilmesi oldu. 2020 yılının ocak ayında yürürlüğe giren yeni kanun ilk yılında olumlu sonuçlar vermeye başladı.


"HEM BALIKÇI HEM DE VATANDAŞ MEMNUN"

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "1280 sayılı kanunun uzun yıllardan sonra değişmesiyle beraber bizim sahadaki etkinliğimiz çok daha fazla arttı. Denetimlerde kaçak ve ruhsatsız şekilde avcılık yapan teknelere direkt olarak el koyuyoruz. Küçük boyda tutulan balıkların tekrar piyasaya sürülmesi yasaklandı. Bunları da hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Işıkla avcılığın yasaklanması balık popülasyonunda ciddi bir artışa neden oldu. Balık avlama süresi de artışa geçti. Bundan hem balıkçı hem de vatandaşlarımız memnun. Balık bol olduğu için hem balıkçı para kazanıyor hem de vatandaşlarımıza balık ulaşıyor" dedi.


YAPILAN 15 BİN 200 DENETİMDE 1 MİLYON 50 BİN LİRA CEZA YAZILIRKEN 65 TEKNEYE EL KONULDU


Bu yıl yapılan denetimlerde tam 65 teknenin mülkiyetine el konulduğunu söyleyen Karaca, "İstanbul'da 1 Ocak 2020'den itibaren 15 bin 200 denetim yaptık. Yaptığımız denetimlerde 498 kişiye yaklaşık 1 milyon 50 bin lira ceza yazdık. 65 tekneye de el koyduk. 25 adet trol kapısına ve ağına el koyduk. Sadece el koyma değil, aynı kişi ikinci üçüncü defa yakalandıysa hapis cezasına varana kadar cezalar uygulanıyor. Yeni kanun bizim gerçekten sahada etkinliğimizi çok artırdı. Bunun meyvelerini bir yıl geçmeden gördük. Bu yıl bol ve bereketli bir sezon yaşıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri KanunuDenizlerde Balık BereketiCezalar
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