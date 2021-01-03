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Defineciler tarihi kiliseyi talan etti...

Bakımsızlıktan güçlükle ayakta duran Silivri'deki  tarihi Germiyan Kilisesi'ne bir darbe de definecilerden geldi. Defineciler 185 yıllık kilise ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce derinlikte çukurlar kazdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 17:17
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Defineciler tarihi kiliseyi talan etti...

Germiyan Kilisesi, Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de bulunuyor. 1836 yılında 2. Mahmut döneminde yaptırılan kilise, 1868 yılında da bir onarımdan geçti. 1913 yılında ise Rumlar'ın Yunanistan'a göç etmesiyle boş kaldı. Mübadele dönemi olan 1923-1924 yıllarında Rumların gitmesinden sonra cami ve okul olarak kullanıldı. Tarihi kilise bakımsızlıktan yıllar içinde harap olurken bir de defineciler tarafından tahrip ediliyor. Define aramak çevresinde için insan boyu içinde ise metrelerce çukurların kazıldığı kilise güçlükle ayakta duruyor. Bölgede yaşayan köylülere göre defineciler kaza kaza kiliseyi kalbura çevirdi.

SILIVRI DE BULUNAN TARIHI GERMIYAN KILISESI DEFINE AVCILARININ HEDEFI OLDU (FOTO ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA))
OYMALI MERMERLERDEN SADECE BİRİ KALDI

Kilisenin içindeki ahşap sütunların çürüdüğü, ahşap çatının da yarısının çöktüğü görüldü. Kilisenin zemininde de definecilerin tahribatlarını görmek mümkün. Zeminde derin çukurlar açılırken, ahşap sütunların altında bulunan oymalı mermerlerden ise sadece biri duruyor. İçerideki merdivenlerin yarısı çökmüş, duvarlarındaki kabartmalarda yok olmuş durumda.

Kilisenin dışında hemen yanında ise açılan bir çukur daha bulunuyor. Ayrıca kilisenin hemen önünde bulunan ağacın da altı kazılmış durumda.  

SILIVRI DE BULUNAN TARIHI GERMIYAN KILISESI DEFINE AVCILARININ HEDEFI OLDU (FOTO ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA))"DEFİNECİLER KAZA KAZA KALBUR GİBİ YAPTILAR"

Kilisenin yakınında bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kani Çılgın, "Ben 58 yaşındayım kendimi bildim bileli kilise var.  Yunanlılar varmış eskiden bizim oturduğumuz yerlerde. Onlar savaşta kaçmışlar buradan. Mübadelede bizim babalarımız dedelerimiz oraya yerleşmiş. Eski Değimenköy, esas Değirmenköy orası, Germiyan olarak geçiyor. Defineciler kaza kaza kalbur gibi yaptılar. Bir şey bırakmadılar, altına girdiler 3 metre. Çok güzel bir yapıydı ama berbat ettiler. Korumaya alınmadı, o zaman korumaya alacaklarını söylediler ama korumaya almadılar. Gece giden orada çalışıyor, 'burada para var, burada para var', para arıyorlar yani orada. Bir ara samanlık olarak kullanıldı orası. Harabe gibi" dedi.

SILIVRI DE BULUNAN TARIHI GERMIYAN KILISESI DEFINE AVCILARININ HEDEFI OLDU (FOTO ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA))
DUVARLARI KALDI

Bir diğer mahalleli Tunay Yaşar ise, "Defineciler var, yıllardır oradalar. Ben hayvancılık yaptım 25 sene, 80'den sonra 2000'e kadar her akşam geliyorlardı. Harap olduğunu gördüm, gidip bir iki kere gördüm, çok da derin kazmışlar şu anda. Terk edildi, yıkılmak üzere artık, kala kala duvarları kaldı, çatısında zaten bir şey kalmadı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KiliseDefineKazıYıkım
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