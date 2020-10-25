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Denizden çıkarılan ağlarla alışveriş çantası yapıyorlar 

Deniz dibine bırakılan ağlar "hayalet ağ" olarak adlandırılıyor ve deniz canlılıların yaşamı için büyük tehdit oluşturuyor.  Büyükada'da yaşayan Serço Ekşiyan ve eşi ise denizden çıkardıkları ağlarla yaptıkları file alışveriş çantalarıyla, farkındalık yaratıyor. Ağlardan  pareo ve şal da yapan çift, çevre farkındalığı için yaptıkları bu çalışmalardan elde ettikleri gelirle de sokak hayvanlarına mama alıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 16:33
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Denizden çıkarılan ağlarla alışveriş çantası yapıyorlar 

66 yaşındaki Serço ve 58 yaşındaki eşi Aytül Ekşiyan çevre gönüllüsü olarak da çalışmalar yapıyor. Serço Ekşiyan 47 yıldır Prens Adaları ve çevresinde dalış yapıyor. Ekşiyan dalış yaptığı ekibi ile birlikte deniz dibinde balıkçılar tarafından bırakılan ları da temizliyor. Ağları gören eşi Aytül Ekşiyan da bunları değerlendirmek istiyor. Aytül Ekşiyan 2 arkadaşıyla birlikte bu ağlardan alışveriş çantası yapmaya karar veriyor. İlk siparişi ise geçen yıl Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'nden (ADYSK) alıyorlar. 50 çanta olarak verilen ilk siparişten elde edilen gelirle Ekşiyan çifti sokak hayvanlarına mama alıyor.

BİR ÇANTANIN YAPIMI 2.5 GÜN SÜRÜYOR

Ağların kesim işlemlerini Serço Ekşiyan yapıyor. Aytül Ekşiyan ise 2 arkadaşı ile birlikte bu ağları tığ yardımıyla birleştirerek çanta yapıyor. Bir çantanın yapımı 2.5 gün sürüyor. Çantaların üzerinde ayrıca mercan ve deniz yıldızı işlemeleri de yapılıyor. Bu işlemelerin yapımı ise 1 gün sürüyor. Çift çevre gönüllülüğü olarak yaptıkları bu çantalara fiyat biçmek istemiyor, çantaları ADYSK üzerinde gelen siparişlerle üretiyorlar.


"İLGİ VAR, TALEP VAR, BAZEN DOĞAYI SEVEN ARKADAŞLARIMIZA HEDİYE OLARAK DA VERİYORUZ"

Sadece çanta da yapmıyorlar. Ağlardan ayrıca pareo ve şal da yapıyorlar. Yaptıkları çalışmaları anlatan Aytül Ekşiyan, şunları söyledi: "Geçen sene eşim ADYSK bünyesinde çalışan arkadaşlarıyla beraber denizden ağ çıkarttılar. O gün çıkarttığı ağları çok beğenmiştim çünkü çok temiz ve işlenebilir durumdaydı. Eve getirdikten sonra 'onları nasıl değerlendirebilirim, nasıl hayata döndürebiliriz' diye düşündüm. Daha sonra denemeler yaptım. Aklıma çanta yapmak geldi. Çanta yaptıktan sonra, kendime şal yaptım dekoratif olsun diye, güzel bir pareo yaptım. Üzerlerine işlediğim yıldızlar, ağlara takılmış yıldızları ve mercanları temsil ediyor. Ve ağlardan farklı şeyler yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene ADYSK bize talepte bulundu, biz de kendilerine 50 tane çanta yaptık.  O çantaların karşılığında sokak hayvanlarına, kedilere, köpeklere mama aldık. Sipariş gelirse yapmaya devam ediyoruz. Elimizde böyle güzel ağlar olduğu sürece. Çünkü her zaman güzel file bulunmuyor. Genelde kekamozlu oluyor, onları değerlendiremiyoruz. Düzgün ağlar oldukça… Sadece farkındalık yaratmak için. İlgi var, talep var, bazen doğayı seven arkadaşlarımıza hediye olarak da veriyoruz. Bu emek elektrik harcanmadan yapılan bir şey, geri dönüşüm değil, geri kullanım olduğu için. Biz sadece insan emeği ile yapıyoruz. Bunu herhangi bir yerde yapmamız gerekmiyor, atölyede yapmamız gerekmiyor. Çünkü biz bunu oturduğumuz yerden de yapıyoruz. Bizim için herhangi bir atölye de gerekmiyor zahmetsiz bir değerlendiriyoruz ağları."


"FABRİKASYON YAPILACAK BİR DEĞİŞ, YÜZDE 100 EL İŞİ"

Ağları denizden çıkaran ve çanta olmaları için kesimlerini yapan Serço Ekşiyan da şunları söyledi: "Bu ağlar her yerde rastlanan  bir konu maalesef istemeyerek yapıyorlar ama balıkçılar takıyorlar,  kopartıyorlar ve bırakıyorlar. Bırakıp gitmeseler sorun olmayacak. Üzerlerinden mercanlar çıkıyor, yengeçler çıkıyor, balıklar çıkıyor. Maalesef böyle pasif avlanma diye bir kavram var bu yaşanıyor böyle. Temiz çıkan ağlar için eşim 'bundan bir şey yapalım' dedi. File yapmayı düşündüler ve file yaptılar. Güzel oldu. Hem de çevreye de bir faydası oldu en azından geri dönüşüm değil, geri kullanım amaçlı. Bir yerde çevreden geldi, çevreye gitti diyebiliriz. 2.5 günde bir tanesi çıkıyor, üzerindeki motiflerde bir gün sürüyor. Zahmetli bir iş, bu fabrikasyon olmadığı için girilecek bir iş değil ama taleplere göre, arkadaş, eş dost için yapıyoruz. Fabrikasyon yapılacak bir değiş, yüzde 100 el işi. Kesmesini ben yapıyorum. Kesmesi de çok detaylı, kareyi şaşmayacaksın"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizçanta
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