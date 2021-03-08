Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
414.339
DOLAR
7.5381
STERLİN
10.4354
EURO
8.9798
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Anıt ve Çevre Düzenlemesi...
Gökçe Türk Bayram'la Geldi
Gökçe Türk Bayram'la Geldi

Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mart 2021 Pazartesi 09:28
1 Okunma
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı

Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.


ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 

1.Gümüşsuyu Caddesi

2.Tarlabaşı Bulvarı

3.Refik Saydam Caddesi

4.Sıraselviler Caddesi

DHA

Son Güncelleme: 08.03.2021 09:30
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği8 Mart Dünya Kadınlar GünüYolTrafikKapalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans