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Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kuryeye 2 bin 710 TL ceza

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ruhsatsız motosiklet ile ehliyetsiz ve kasksız servise çıkan sürücüye 2 bin 710 TL para cezası kesilirken, araç trafikten yasaklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Kasım 2020 Pazar 09:14
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Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kuryeye 2 bin 710 TL ceza

Tüm yurtta olduğu gibi Avcılar'da da saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firuzköy Bulvarı ile Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde yasaklara uyulup-uyulmadığını denetledi. Bu noktalardan geçen araçlarda bulunanların sokağa çıkma izinleri olup olmadığının yanı sıra araç muayeneleri bulunup-bulunmadığı denetlendi. Denetimler sırasında durdurulan bir motosikletli kuryenin başında kask bulunmadığı, ehliyetsiz olduğu belirlenirken, aracın ruhsatının da olmadığı saptandı. Araç, çekiciye yüklenerek trafikten yasaklanırken, künefe servisine çıktığı belirten sürücüye toplam 2 bin 710 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ruhsatsız olduğu saptanan bir motosiklet daha trafikten yasaklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletEhliyetKaskCezaPolisKurye
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