Ekrem İmamoğlu 'Bulgur Palas'ta inceleme yaptı

İSTANBUL - İBB, yeni satın aldığı Cerrahpaşa'daki 'Bulgur Palas' olarak bilinen Bolulu Habip Bey Konağı'nı kültür merkezi yapmaya hazırlanıyor. İttihat Terakki Bolu Mebusu Habib Bey'in bulgur vurgunundan kazandığı paralarla yaptırıldığı için Bulgur Palas olarak anılan konakta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulundu. İncelemeleriyle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Gerçekten çok heyecanlıyım" dedi. İmamoğlu, "Çünkü İstanbul'un hiç farkına varmadığımız o kadar özel noktaları var ki; burası da onlardan birisi. Fatih'in göbeğinde, Cerrahpaşa'da, neredeyse 10 metrekare bir alana bank koyamayacağınızı düşündüğünüz bir ortamda, böylesi bir yapı ve böylesi bir alan. Yani 6 bin 500 metrekareye yakın bir arsası olan müthiş bir mekan. Zamanında farklı rivayetler var. Bir iş insanı, aynı zamanda milletvekilliği yapmış, o dönemin bir gıda toptancısı diyelim ve biraz da tartışmalar yaşayan bir iş insanın, yine o dönemin ünlü bir İtalyan mimarına yaptırdığı bir konak. Aslında Konak'ta da çok da oturmak nasip olmamış. Bulgurlu diye bilinen bu köşkün, bu yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, 16 milyon İstanbulluya kültür, sanat, müze ve birtakım hizmet sektörüne dönük de turistleri ve İstanbul'u ziyaret edenleri açılacak olması, bizim için gerçekten çok gurur verici bir an oldu" ifadelerini kullandı.





"YEDİ TEPELİ İSTANBUL'UN BİR TEPESİNİ İSTANBUL HALKINA MAL ETMİŞ OLDUK"



"Buranın bir başka özelliği var. Tarihi Yarımada içinde tanımlanan o 'Yedi Tepeli İstanbul'un bir tepesini İstanbul halkına mal etmiş olduk" ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, "2021 yılında. Bu çok keyifli. Buranın hızlıca tasarımını yapacak arkadaşlarımız. İçinde çok farklı birimler var; yapılmış zamanında. Onlara bakacağız, inceleyeceğiz. Burası sosyokültürel alan olarak tanımlı zaten imar planlarında. Burada umuyoruz ki hem İstanbul'un bir gezi durağı hem İstanbul'un iyi izlendiği bir alan olacak. Terasından 360 derece İstanbul'un tarihi yarımadasını görebiliyorsunuz ve bu tarihi yarımada da Adalar'dan tutun da her eksende bu şehri izleyebiliyorsunuz. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Hızlıca çok hararetli bir şekilde tam bittiği bir gün de sizi burada ağırlamak, sizlerle bir kahve içmeyi çok arzu ediyorum. Şimdiden o heyecanı duyuyorum. Ben, açıkçası yaz sonu buraya gideriz diye düşünüyorum. Gönlüm arzu ediyor ki, önümüzdeki yılın yaz aylarında yine burayı siz değerli buluşturalım" dedi.





32 MİLYON LİRA TEKLİF VERİLDİ



İmamoğlu, "32 milyon lira teklif verdik buraya. Sudan ucuz. Biliyorsunuz; 32 milyona daha önce dizi yapıyorlardı. Biz, 32 milyona Fatih'ten, 6 bin 500 metrekare arsası olan, 3 bin 600 metre kapalı alanı olan bir yer aldık. Bundan sonra bütün ilanlara bakıyoruz; haberi olsun İstanbul'daki herkesin. İstanbullular adına, bu tür yerleri yine İstanbul'a kazandırma konusunda hararetimiz çok yüksek" diye konuştu.





"RAHMETLİ DEDEM ELİ ARKADA YÜRÜMEYİ SEVERDİ"



İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık ettiği iddiasıyla başlatılan ön öncelemeyle ilgili ifade verdiğini dile getiren İmamoğlu, "İBB başkanıyım. Bir mezarlıkta, bir anıtın önünde eli arkada… Rahmetli dedem eli arkada yürümeyi severdi. Bu bir alışkanlıktır. Benim de o gün yaptığım, o geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarabilmek, bu anlamın oraya taşınması ve bu anlam üzerinden soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya konulabilmesi müthiş yaratıcı. Benim dualarım yetmedi bu insanlara, ben 'Allah akıl versin' duasını 2,5 yıldır yapıyorum. Ne olacak şimdi? İstanbul'da herkes çıksa, elleri arkada yürümeye başlasa herkese suç duyurusunda mı bulunacağız? İşte kamu yöneticilerinin akıl tutulması. Bu tarz insanlar bir milli spor geliştirdiler. Onların tek derdi Ekrem İmamoğlu ile mücadele etmek. Cevabımızı müfettişe verdik" ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA VE YASALARINA GÖRE SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİM"



HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı işlemle ilgili soru üzerine ise Ekrem İmamoğlu, "Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde, nikahını kıyma sözü verdiğim bir genç delikanlının Batman'daki düğününe gittiğim gezide, o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. Baktığınız zaman, görmeniz gereken değerli bir ayrıntı var orada. Ben orada ziyaret ettiğimde, o dönemde kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Her yerde ettim. Hala da ederim. Milletin iradesine karşı durulan her hususla ilgili açıklamamı yaptım, yapmaya da devam ederim. Ben demokrasiye toplumun özgürlük duygularına inanan bir insanım. Önemli bir detay var. Ben oraya gittiğimde, belediye başkanına eşim ile beraber bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum ve bunu hediye ederken de, 'Başkanlık makamının en güzel duvarına asmanızı arzu ediyorum' diyorum. O da, 'Siz seçin, en güzel duvara asacağım' diye cevap veriyor. Diyarbakır ilçe belediyesinin binasında bu kadar güzel, milli ve değerli bir sohbeti yapıyoruz ve çıkıyoruz. Buradan da bir sebep oluşturmak, bir arayış içinde olmakta bir acizlik aslında" dedi.