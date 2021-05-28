Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1419
ALTIN
523.750
DOLAR
8.5697
STERLİN
12.1455
EURO
10.4280
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
Tarla mahkemeden satılıktır
Tarla mahkemeden satılıktır

Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mayıs 2021 Cuma 17:29
0 Okunma
Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

BASIN AÇIKLAMASINDA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dönemin YSK Başkanı olan Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu anlatıldı .Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda;  31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği, 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında ise YSK üyelerine hakaret ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

SAVUNMASINDA SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İmamoğlu’nun yazılı savunmasında suçlamayı kabul etmediği, hakaret şeklinde bir söylemi olmadığını belirterek, 'söyleminin siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu' ileri sürdüğü ifade edildi.

SÖYLEMİNİN TDK SÖZLÜĞÜNDEKİ KARŞILIĞI ANLATILDI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise, İmamoğlu’nun Üsküdar’da 4 Kasım 2019 günü basın mensuplarına yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamadaki sözlerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı da aktarılan iddianamede, İmamoğlu’nun söylemlerinin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu bildirildi.

YARGITAY KARARI HATIRLATILDI

“Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibariyle İBB Başkanı görevini yürütmekte olduğu görülmekteyse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulundu” denilen iddianamede, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin bu soruşturmaya benzer nitelikteki bir olaya ilişkin basın toplantısında üçüncü şahsa hakaret eden bir büyükşehir belediye başkanın eyleminin görevi ile ilgili olmadığından, 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanamayacağından soruşturma iznine ihtiyaç duyulmaksızın genel hükümlere göre soruşturma yürütülmesi gerektiğinin belirtildiğine dair karar hatırlatıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame  Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İBB Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğuİBBBaşkanYSKMahkemeIddianeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI
TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI
"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"
"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"
İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar
İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans