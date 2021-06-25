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Engelliler ve aileleri piknikte buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (ESER) eğitim alan engelliler ve aileleri için piknik düzenledi. Kurt Kemeri Sosyal Tesisi yanındaki piknik alanında yapılan pikniğe engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2021 Cuma 11:01
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Engelliler ve aileleri piknikte buluştu

Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerde olan aileler, hem çalan müziklere eşlik ederek doyasıya eğlendi hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Ayrıca, özel öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde dans etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de piknik yapan aileleri ziyaret ederek, vakit geçirdi. Pandemi nedeniyle ailelerin evlerde sıkıldığını söyleyen Köken, “ESER’de eğitimler devam etti ama aileler evde olduğu için çok bunaldı. Pandemi nedeniyle kurallar koyduk, hocalarımızı da korumak istedik. Eğitim sürecini kısa tutunca, bu yönde şikayetler de gelmeye başladı. Özel öğrencilerimizin hem mezuniyet törenini yapalım hem de aileleriyle vakit geçirsinler, piknik yapsınlar istedik” dedi.

KÖFTE EKMEK VE AYRAN DAĞITILDI

Pandemi nedeniyle katılımı da sınırlı tuttuklarını anlatan Köken, “Yaklaşık 150 kişi var, masaları gezdim mutlulukları gözlerinden okunuyor, teşekkürler havada uçuşuyor. Çok kalabalığız, yeni bir tesis için çalışmalara başlıyoruz. Ailelere ne isteyip, istemediklerini soruyoruz. Ona göre organizasyon yapıyoruz. Yiyeceklerini evlerinden getirenler var. Biz de ekmek arası köfte, sucuk pişirdik, yanında ayran, meyve suyu, gazoz gibi içecekleri de dağıttık. Bu arada dertlerini dinleyip, çözüm üretmeye de çalışıyoruz” diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra ormanlık alanda piknik yapan, dans eden, arkadaşlarıyla oyun oynayan engelliler ise oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiESERPiknik
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