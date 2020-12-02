Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1326
ALTIN
459.908
DOLAR
7.8458
STERLİN
10.4673
EURO
9.4627
Samet Aybaba: Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor
Samet Aybaba: Bulunduğumuz yer bize...
Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde yüzde 78 başarı
Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde yüzde...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik...
Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Son Dakika
Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin...

Engellilere üst geçit engeli

Maltepe'de engelli rampası yarım bırakılan üst geçit engelliler ve yaşlılar için engel oluyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:27
0 Okunma
Engellilere üst geçit engeli

İSTANBUL - Yarın Uluslararası Engelliler Günü.. İstanbul'da engellilere birçok engel bulunuyor. Onlardan biri de Maltepe'de. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafında rampa ise yarım kaldı. Çevre sakinleri uzun süredir üst geçidin bu durumda olduğunu belirtti.

Yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan Engin Dinibütün “Biz bunu kaç senedir çekiyoruz. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Mesala pazar dönüşü zorlanıyoruz. Birisi yardım etmeden pazar aracını merdivenlerden tek başıma zor indiriyorum.Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli birisi kesinlikle inemez.Ben bu kadar zorlandıktan sonra o nasıl inecek “ diye konuştu.

Üst geçidi kullanan başka bir kişi ise, “Mantık hatası yapılmış herhalde. Buradan çıkıyorsunuz  ama aşağıya inemiyorsunuz. Üst geçitten uçulması gerekiyor herhalde. Bunun düşünülmesi gerekiyor “ diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Engelli RampasıEngellilere üst Geçit EngeliIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Caddesi'nde polis maskesizlere göz açtırmıyor
İstiklal Caddesi'nde polis maskesizlere göz açtırmıyor
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı 
Esenyurt'ta yangın sırasında dairede patlama; 1 ağır yaralı 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans