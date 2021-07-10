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Esenler'de asayiş denetiminde aranan 61 şüpheli yakalandı 

ESENLER'de polis ekipleri ilçe genelinde farklı noktalarda asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:52
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Esenler'de asayiş denetiminde aranan 61 şüpheli yakalandı 

Esenler' de polis ekipleri ilçe genelinde birçok noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimi, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte yaptı. Denetimlerde 18 bin 523 kişinin GBT sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı. Uygulamada bin 325 araç denetlendi. 2 ruhsatsız silah bulunduran araç sürücüsüne ise işlem yapıldı. 

Ayrıca Esenler ilçe sınırları içerisinde bulunan 12 metruk bina ve 30 çocuk parkını kontrol eden polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 12 şüpheliyi de gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ESENLERPolisşüpheliDenetim
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