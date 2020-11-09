Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1234
ALTIN
490.584
DOLAR
8.0474
STERLİN
10.6727
EURO
9.5604
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"

Esenler'de atış poligonunda yangın

Esenler'de 5 katlı atış poligonu binasının zemin katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:31
2 Okunma
Esenler'de atış poligonunda yangın

İSTANBUL - Yavuz selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ateş poligonu binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre binanın zemin katında bulunan atış poligonun perdeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede binanın tüm katlarını sardı. Poligon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisindeki duman tahliye edildi. Yangın sırasında poligon içerisinde bulunan mühimmat ve silah deposunun zarar görmediği öğrenildi. Polis ekipleri poligon binasının çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Olası bir patlama durumuna karşılık sağlık görevlileri de hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atış Poligonunda YangınESENLERIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 
Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans