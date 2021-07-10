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Esenler ve Bağcılar'da sahte içki depolarına operasyon

ESENLER ve Bağcılar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:43
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Esenler ve Bağcılar'da sahte içki depolarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler ve Bağcılar'da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresleri tespit etti. İki ilçedeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, markaları bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiketle ambalajlanan piyasaya sürülmeye hazır şişelerde farklı çeşitlerde toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş.  gözaltına alındı. Jandarma, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ESENLERBağcılarSahteIçkiAlkolDepoOperasyonPolisJandarma
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