Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1460
ALTIN
446.011
DOLAR
7.3688
STERLİN
9.9752
EURO
9.0486
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...

Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın

Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği öğrenildi. Polis tarafından basılan kaçak kreş, belediye ekiplerince mühürlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:58
0 Okunma
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı. Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü. Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı. Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı. Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKreşKaçakBaskınPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Başakşehir'de magandalar sokak köpeğini vurdu
Başakşehir'de magandalar sokak köpeğini vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans