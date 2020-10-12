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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.  Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:10
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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.  Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKadınCinayet
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