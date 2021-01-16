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Esenyurt'ta şaşırtan baskın! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber

Esenyurt'ta kısıtlama günü açık olan çiğ köfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 17:23
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Esenyurt'ta şaşırtan baskın! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber

Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı. Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğ köfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.



Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

 

Kapalı kepengini göstererek, "Zaten kapalıyız şu anda. Kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBerberçiğ KöfteciPolisCeza
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