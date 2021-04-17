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Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden dayak 

Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
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Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden dayak 

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi. Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı. Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTacizKavgaDayak
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