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Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga 3 ölü 4 yaralı

ESENYURT'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Pompalı tüfekli saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan 2'si öldü. Olay anları ve çevrede yaşanan panik, güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:26
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Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga 3 ölü 4 yaralı

Olay saat 10.00'da Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici buradaki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor.  Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.

DHA

Son Güncelleme: 26.09.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSilahKavga
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