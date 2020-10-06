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Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı 

FATİH  Sultan Mehmet'in tablosu, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) halkın ziyaretine açıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2020 Salı 15:33
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Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı 

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde 1480 yılında yapılan Fatih Sultan Mehmet tablosunu ilk günden görmek isteyen vatandaşlar İBB'nin Saraçhane'de bulunan binasına geldi. Ziyaretçiler, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü ile içeri alındı. Ziyaretçiler sergi salonunu gezdi, tablo ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Salonda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor. Tabloyu görmeye gelenler sikkelere de yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler sikkeleri büyüteçlerle inceledi. 

"TAKSİM MEYDANI'NDA DA ŞIK BİR ŞEKİLDE SERGİLENMESİNİ İSTİYORUM"

Sergiye gelen Alanur Özalp, "Çok heyecanlandım, çok sevindim burada olmasına. Elle tutulur bir mesafede bizim karşımızda olmasına çok sevindim. Biz buraya görmeye geldik ama Taksim Meydanı'nda da şık bir şekilde sergilenmesini istiyorum çünkü sadece benim değil pek çok insanın görmesini istiyorum" dedi. 

Mimar Canan Turgay, sergiyi 1 aydır beklediğini belirterek, "Bugünü bekliyordum, ilk gün gelmek istedim. Ben mimarım, öğrenciliğimden beri, bu tür olayları çok önemsiyorum, sanatsız bir dünya düşünemiyorum. Bugün ayrıca İstanbul'un kurtuluşu çok önemli bir gün. Aynı güne denk getirilmesi de anlamlı" ifade etti. 

Orhan Baysal ise, "Bugün tablonun gösterime açılacağını öğrendim ve ilk ziyaretçilerden olmak istedim. Ben özellikle tarihe ve Osmanlı tarihine merak duyuyorum. Çok yakından bakamıyoruz ama detayları inceleyebildiğim kadar inceledim, gerçekten müthiş bir eser" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan MehmetTabloZiyaretSergi
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