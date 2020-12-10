FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı sahte sürücü belgesiyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar'da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta bulunan kişinin verdiği M.E.Ü. ismine kayıtlı görünen sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit etti. Gerçek kimliğinin Esad Emin A. (28) olduğunu belirten şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda sahte sürücü belgesinde geçen ismin Esad Emin A.'nın eniştesi olduğu, internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek bahse konu sürücü belgesini temin ettiği belirlendi. Ayrıca Esad Emin A.'nın Bursa'daki Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı ve aynı ilde görevliyken Komiser Yardımcısı rütbesindeyken meslekten ihraç edildiği de tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.