Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1291
ALTIN
465.487
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1762
EURO
9.0460
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Fed Başkanı en büyük endişesini açıkladı
Son Dakika
Fed Başkanı en büyük endişesini...
Seçim sandıkları çiçek açtı
Son Dakika
Seçim sandıkları çiçek açtı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Son Dakika
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı

Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 15:12
0 Okunma
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. 

Güzel bir insanı kaybettik.  Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" paylaşımında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet KekeçVefatKoronavirüsPandemiGazeteciCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de daire alev alev yandı
Şişli'de daire alev alev yandı
Avcılar'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Avcılar'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Elektrik trafosu yanan binada mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı
Elektrik trafosu yanan binada mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans