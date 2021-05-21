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Gezi Parkı ana davasında ara karar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 15:58
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Gezi Parkı ana davasında ara karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İçişleri Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat, istinaf mahkemesinin bozma ilamına uyulmasını ve eksiklerin giderilmesini talep etti. Sanık ve avukatların beyanlarının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, Çarşı davası dosyasının incelenmesini ve Osman Kavala'nın tutukluluk durumunun devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Osman Kavala ise "Davaların birleştirilmesiyle 3,5 yıl önce başlayan yargı süreci yeni bir aşamaya girecek. Beraat kararının bozulması benim için çok şaşırtıcı olmadı. Aleyhe hiçbir delil olmamasına, Gezi davasından beraat etmiş olmamıza ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutuldum. Suçlamalar değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi gibi farklı yargıçlar ve mahkemeler yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine geçiriyorlar. AİHM kararının etrafından dolanmak için icat edilmiş olan casusluk suçlamasıyla ilgili hiçbir delil ve bulgu olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor." dedi.

DURUŞMA 6 AĞUSTOS'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, yaklaşık 1,5 saatlik aranın ardından ara kararını açıkladı. Heyet, hakkında yakalama emri çıkarılan sanıkların yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, İnanç Ekmekçi'nin istinabe talebinin reddine ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyasının birleştirme hususunu değerlendirmek için dosyanın istenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyete geçici başkan olan hakim, Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi düştü. Duruşma, 6 Ağustos tarihine bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıDavaMahkemeOsman KavalaCan Dündar
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