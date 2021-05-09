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Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadın mahkumlara Anneler Günü ziyareti

Tuzla Belediyesi bünyesindeki Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüleri, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumları Anneler Günü kapsamında ziyaret etti. Çarşı heyeti, kadın ve çocukların kıyafetin yanı sıra, şampuan, dış macunu gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mayıs 2021 Pazar 17:51
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Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadın mahkumlara Anneler Günü ziyareti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ile Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Tuğba Muslu, Anneler Günü kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumları ziyaret etti. Heyet, kadınlara ve çocuklarına kıyafet, kişisel bakım ürünleri, oyuncak ve ayakkabı hediye etti.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Gönül Elleri Çarşısı heyetine, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, Cezaevi Müdürü Nedim Elbistan, Adalet Anaokulu Müdürü Sinan Cem Taşkın ve Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı da eşlik etti.

“HER ŞEY ANNELERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Dr. Fatma Yazıcı, “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkûmları ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi Anneler Günü’ne getirerek, hem iyi hissetmelerini hem de mutlu olmalarını istedik. İnfaz Kurumu’nda anneleri ile kalmak zorunda kalan çocuklarımızın da ihtiyaçlarını temin ettik, hediyeler verdik. Bir nebze de olsa onlara güzel bir gün yaşatmak istedik. Bize bu imkanı sunan başta cumhuriyet başsavcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gönül Elleri ÇarşısıAnneler GünümMahkumMahkum AnneTuzla
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